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Сёмин: чтобы вернуться к тренерству, мне ещё нужно получить лицензию

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76-летний экс-главный тренер сборной России, "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской деятельности.
Фото: РПЛ
- Вернуться к тренерству? Во-первых, сейчас нужно ещё получить лицензию. Сейчас идёт обучение. А дальше жизнь покажет и будем думать, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".

76-летний экс-наставник московского "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин является трёхкратным чемпионом страны и шестикратным обладателем Кубка России в качестве тренера. Последним клубом в тренерской карьере Сёмина стал "Ростов", который он покинул в сентябре 2021 года.

Локомотив Сборная России Семин
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