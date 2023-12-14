- Вернуться к тренерству? Во-первых, сейчас нужно ещё получить лицензию. Сейчас идёт обучение. А дальше жизнь покажет и будем думать, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".
76-летний экс-наставник московского "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин является трёхкратным чемпионом страны и шестикратным обладателем Кубка России в качестве тренера. Последним клубом в тренерской карьере Сёмина стал "Ростов", который он покинул в сентябре 2021 года.
Сёмин: чтобы вернуться к тренерству, мне ещё нужно получить лицензию
76-летний экс-главный тренер сборной России, "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской деятельности.
Фото: РПЛ