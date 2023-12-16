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Бояринцев: открытие аэропорта облегчит жизнь "Краснодару". Понимаю, как командам тяжело ездить, сам столкнулся

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Экс-главный тренер саратовского "Сокола" Денис Бояринцев прокомментировал вероятное открытие в ближайшее время краснодарского аэропорта Пашковский.
Фото: Росавиация
- Открытие аэропорта облегчит жизнь "Краснодару". Работая в ФНЛ, столкнулся сам с очень сложной логистикой. Добирались до Краснодара практически 16 часов, а до Новороссийска ещё дольше! Понимаю, как командам тяжело ездить, - передаёт слова Бояринцева "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 15 декабря состоялся тестовый полёт в аэропорт Краснодара Пашковский, который был закрыт для приёма гражданских авиарейсов с февраля 2022 года. В ближайшие недели аэровокзал должен начать работу в штатном режиме.

Отсутствие аэропорта в городе усложняло логистику "Краснодара", которому приходилось ездить наземным транспортом за сотни километров в ближайшие города с работающими аэровокзалами. Такие же логистические проблемы испытывают "Ростов" и "Факел", при этом о перспективах открытия аэропорта Платов и воронежского аэропорта имени Петра Первого никакой информации нет.

Краснодар Бояринцев
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