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Экс-директор "Чертаново" Ларин: не понимаю, зачем РПЛ нужно такое количество легионеров

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Экс-директор футбольного клуба "Чертаново" Николай Ларин порассуждал о существующем лимите на легионеров в чемпионате России-2023/24.
Фото: ФК "Чертаново"
– Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас. Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев. Если бы они были топ-уровня, то я бы понимал, что это нужно. Но сейчас не понимаю, зачем такое их количество нужно нашему чемпионату. Лучше пусть российские футболисты играют больше, – цитирует Ларина "Чемпионат".

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги действует лимит, согласно которому каждая команда, принимающая участие в чемпионате высшего дивизиона, вправе включить в заявку не более 13 иностранных футболистов на сезон. При этом одновременно на футбольном поле в течение матча могут находиться не более 8 легионеров из числа внесенных в состав.

Напомним, "Краснодар" стал "зимним чемпионом" РПЛ по итогам 2023 года. Команда Владимира Ивича после 18-ти сыгранных туров чемпионата России занимает верхнюю строчку в таблице, опережая ближайшего преследователя "Зенит" на 2 очка. "Быки" пропустили меньше всех голов в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги – 14. Кроме того, "Краснодар" пробился в четвертьфинал Пути регионов Кубка России, где его соперником станут подмосковные "Химки". Игра состоится во второй декаде марта 2024 года на "Арене-Химки".

Ларин Чертаново РПЛ
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