"Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений. Не знаю, как Морено будет мотивировать футболистов "Сочи". Я против того, чтобы в клубе работал иностранный специалист", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".
Роберт Морено ранее работал в сборной Испании, "Монако", и "Гранаде". Недавно футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении 46-лентего испанца на пост главного тренера. С Морено заключен контракт на 2,5 года. Напомним, что после 18-ти туров южане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда заняла третье место в группе Кубка России с "Оренбургом", "Факелом" и ЦСКА. В Пути регионов сочинцы сыграют со "СКА-Хабаровском".
Непомнящий - о назначении Морено в "Сочи": я против того, чтобы в клубе работал иностранный специалист
Валерий Непомнящий выступил против назначения Роберта Морено в "Сочи".
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