- Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от "Акрона", явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера - это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
34-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль занимает эту должность с июня 2022 года. Весной 2023 года красно-белые под его руководством выбыли из Кубка России, уступив выступающему в Первой лиге тольяттинскому "Акрону", а в розыгрыше Российской премьер-лиги заняли третье место, закончив осеннюю часть сезона-222/2023 на втором.
В текущем сезоне "Спартак" по итогам осени занимает пятую позицию, набрав 30 очков в 18 матчах.
Зарема: провал Абаскаля в "Спартаке" - коллективный. Возможно, будь рядом толковый спортдиректор, ошибок было бы меньше
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова ответила на вопрос о том, кто стал провалом года в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"