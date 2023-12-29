– Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в “Спартаке” до конца сезона. Надо прекратить практику: две игры выиграл — король, проиграл — тебя увольняют. В “Спартаке” это особенно проявляется. Тренеру надо дать возможность.
Отметим, что Гильермо Абаскаль является главным тренером московского “Спартака” с лета прошлого года. Текущий трудовой договор испанского специалиста с российским клубом рассчитано до июня 2025 года. В последние месяца в СМИ активно обсуждались слухи о возможном увольнении Абаскаля из “Спартака”.
Напомним, после 18-ти туров Российской Премьер-Лиги “Спартак” набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: “СЭ”
Ловчев – об Абаскале: две игры выиграл — король, проиграл — тебя увольняют
Бывший футболист московского “Спартака” Евгений Ловчев высказался о главном тренер красно-белых Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"