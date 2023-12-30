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Ловчев - о лучшем футболисте года: Артем Дзюба. Вокруг него весь футбол сейчас крутится

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев назвал форварда "Локомотива" Артема Дзюбу лучшим игроком 2023 года в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Артем Дзюба. Да, он чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер команды. Вокруг него весь футбол сейчас крутится", - приводит слова Ловчева "СЭ".

Напомним, что Дзюба перешел в "Локомотив" свободным агентом в феврале 2023 года. Нападающий провел за "железнодорожников" в 2023 году 33 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. Ранее 35-летний россиянин выступал за "Зенит", "Спартак", "Ростов" и тульский "Арсенал". Интернет-портал Transfermakrt оценивает Дзюбу в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Локомотив Дзюба Ловчев
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