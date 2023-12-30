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Шишкин: “Спартак” колошматит, но это не вина Абаскаля

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Бывший защитник “Спартака” Роман Шишкин высказался о работе главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
— Я сторонник того, чтобы дать человеку доработать до конца. “Спартак” выступает волнами: то хорошая серия, то плохая. Когда все хорошо, тогда “Абаскаль — хороший тренер”. Все плохо — “его надо увольнять”. То, что команду колошматит, не есть хорошо. Но это не вина Абаскаля.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги московский “Спартак” записал в собственный актив 30 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль является главным тренером столичного “Спартака” с лета 2022 года. Текущий трудовой договор специалиста с клубом из России истекает в июне 2025 года.

Источник: “Матч ТВ”

Шишкин Спартак Абаскаль
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