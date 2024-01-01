"К первому сбору Влут, конечно, должен быть готов", - приводит "РБ Спорт" слова Иванова.
Напомним, нидерландский нападающий "Урала" Рай Влут получил травму пяточной кости в конце прошлого сезона. В июне футболист был прооперирован и не принимал участия в матчах команды в текущем сезоне российской Премьер-лиги. В сезоне 2022/2023 на счету форварда 7 забитых мячей в 27 играх за уральский коллектив.
Президент "Урала": к первому сбору Влут должен быть готов
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что форвард Рай Влут должен принять участие в первом сборе команды.
Фото: "СЭ"