"Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно. В "Реал" же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан. Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль?" - цитирует Быстрова источник.
"Спартак" в текущем сезоне под руководством Гильермо Абаскаля занимает 5-е место в чемпионате России. В активе "красно-белых" 30 очков после 18-ти туров. Отставание от "Краснодара", возглавляющего чемпионскую гонку составляет 8 очков.
Владимир Быстров выступал за "Спартак" с 2005-го по 2009-й год. Всего за "красно-белых" футболист провел 138 матчей, оформив 18+26 по системе гол+пас.
Источник: "РБ Спорт"
Быстров - об Абаскале в "Спартаке": клуб с историей не может звать какого-то левого тренера
Экс-полузащитник "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров высказался о тренерской позиции "красно-белых".
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