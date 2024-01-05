"Какой результат можно будет считать отличным в РПЛ? Если 12 оставшихся матчей выиграем, то отлично будет! Насчёт места в тройке не знаю", - приводит слова Горшкова "Чемпионат".
Горшков провел в этом сезоне 23 матча за "Крылья Советов" во всех турнирах и отличился 2-мя забитыми мячами и 1-ой результативной передачей. Напомним, что самарский клуб ушел на зимнюю паузу, занимая шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Осинькина одержала восемь побед и пять раз сыграла вничью. "Крылья" вылетели из Кубка России, заняв последнее место в группе.
Защитник "Крыльев Советов" Горшков рассказал об ожиданиях от второй части сезона
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков рассказал об идеальном раскладе для команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"