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Экс-наставник "Зенита" Петржела: чемпионом России станет "Краснодар", а "Спартак", как всегда, будет пятым

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела назвал фаворита РПЛ, а также спрогнозировал расположение команд на местах со второго по пятое.
Фото: ФК "Зенит"
- "Краснодар" станет чемпионом России, "Зенит" будет вторым, "Динамо" - третьим, "Локомотив" закончит на четвертой строчке, а "Спартак", как всегда, будет пятым, - передаёт слова Петржелы "РБ Спорт".

"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в качестве лидера турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 28 очков. Вторым в чемпионате идёт "Зенит", в активе которого 36 очков. Тройку лидеров с 32 очками замыкает московское "Динамо". Столичные "Локомотив" и "Спартак" дополняют топ-5 осенней части РПЛ, набрав 31 и 30 очков соответственно.

В прошедшем сезоне московский "Спартак" по итогам розыгрыша РПЛ занял третье место, в четырёх предыдущих - десятое, второе, седьмое и пятое места.

Краснодар Зенит Динамо Локомотив Спартак Петржела
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