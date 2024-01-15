"Ощущения отличные, сборы начались! Самое главное сейчас — это набрать физические данные, в оптимальное состояние прийти. Понятно, что первое время будет тяжело, но это сборы — уверен, что ежедневная работа приведёт к успеху", - заявил Круговой.
Ранее защитника "Зенита" связывали с уходом из "Зенита". Контракт Кругового с клубом истекает через полгода, а в числе претендентов на футболиста называются ЦСКА, "Краснодар", "Динамо" и "Гавр". "Зенит", как сообщают СМИ, также заинтересован в продлении контракта с россиянином.
В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в 18-ти матчах в составе "Зенита" в чемпионате и кубке России. На его счету 2 голевые передачи. Круговой был включен в состав "Зенита" для участия в сборах перед весенней частью сезона, в отличии от защитника Дмитрия Чистякова, который уже отправился в аренду в "Сочи".
Источник: официальный сайт "Зенита"
Круговой: самое главное сейчас - это набрать физические данные
Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился поехал на сборы вместе с командой.
Фото: "Чемпионат"