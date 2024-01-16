– Автопродление? Такой пункт есть, ему нужно сделать некоторые вещи — раскрывать детали контракта не имею права. Если команда будет выигрывать, то и ребята будут востребованы и все у них будет хорошо.
Напомним, российский футболист Артем Дзюба стал игроком московского “Локомотива” в прошлом году. Его действующее соглашение с “железнодорожниками” рассчитано до июня 2024 года. При этом стороны могут продлить контракт по обоюдному согласию еще на 12 месяцев. В нынешнем сезоне Дзюба в общей сложности принял участие в 20 матчах “Локомотива”. 35-летний форвард записал в собственный актив четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.
Источник: “СЭ”
Тренер “Локомотива” Галактионов: автопродление Дзюбы? Ему нужно сделать некоторые вещи
Главный тренер “Локомотива” Михаил Галактионов высказался о возможном продлении контракта с нападающим команды Артемом Дзюбой.
Фото: "Матч ТВ"