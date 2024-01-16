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Тренер “Локомотива” Галактионов: автопродление Дзюбы? Ему нужно сделать некоторые вещи

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Главный тренер “Локомотива” Михаил Галактионов высказался о возможном продлении контракта с нападающим команды Артемом Дзюбой.
Фото: "Матч ТВ"
– Автопродление? Такой пункт есть, ему нужно сделать некоторые вещи — раскрывать детали контракта не имею права. Если команда будет выигрывать, то и ребята будут востребованы и все у них будет хорошо.

Напомним, российский футболист Артем Дзюба стал игроком московского “Локомотива” в прошлом году. Его действующее соглашение с “железнодорожниками” рассчитано до июня 2024 года. При этом стороны могут продлить контракт по обоюдному согласию еще на 12 месяцев. В нынешнем сезоне Дзюба в общей сложности принял участие в 20 матчах “Локомотива”. 35-летний форвард записал в собственный актив четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Источник: “СЭ”

Локомотив Дзюба Галактионов
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