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Зарема - об Абаскале: для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и "наблюдать за развитием ситуации". Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка", - приводит слова Салиховой Metaratings.

Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" летом 2022 года. Под его руководством московский клуб стал бронзовым призером России в сезоне-2022/2023. После 18-ти туров текущего сезона "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные испанского специалиста сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура российского чемпионата. Столичный клуб уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. В конце 2023 года в клуб пришел новый спортивный директор - Томаш Амарал, который ранее работал в "Бенфике".

Спартак Салихова Абаскаль
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