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Президент "Урала": мы точно не хотим расставаться с Сиссе

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном уходе этой зимой хавбека Ибраима Сиссе.
Фото: ФК "Урал"
"Я не знаю ничего об уходе Сиссе. Он тренируется, хорошо выглядит. Мы точно не хотим с ним расставаться", - приводит слова Иванова "СЭ".

Ибраима Сиссе, выступающий на позиции опорного полузащитника, свободным агентом перешел в "Урал" осень 2022 года. Нынешний контракт игрока с уральским клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне 29-летний хавбек сыграл за екатеринбуржцев в чемпионате России лишь 578 минут. Также в активе гвинейского футболиста три матча в текущем розыгрыше Кубка России.

Сиссе Урал Иванов Г
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