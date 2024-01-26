По информации источника, петербургский "Зенит" не обращался к "Динамо" по трансферу защитника Дмитрия Скопинцева. "Бело-голубые" не готовы отпустить игрока за сумму менее пяти миллионов евро.
Скопинцев выступает за московское "Динамо" с 2020 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 22 матча, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Контракт Скопинцева с "бело-голубыми" рассчитан до июня 2027 года. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" не обращался к "Динамо" по трансферу Скопинцева
Фото: ФК "Динамо"