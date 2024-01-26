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"СЭ": "Зенит" не обращался к "Динамо" по трансферу Скопинцева

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Петербургский "Зенит" не обращался к "Динамо" за приобретением защитника Дмитрия Скопинцева.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, петербургский "Зенит" не обращался к "Динамо" по трансферу защитника Дмитрия Скопинцева. "Бело-голубые" не готовы отпустить игрока за сумму менее пяти миллионов евро.

Скопинцев выступает за московское "Динамо" с 2020 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 22 матча, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Контракт Скопинцева с "бело-голубыми" рассчитан до июня 2027 года. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.

Источник: "СЭ"

Зенит Динамо Скопинцев Российские трансферы
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