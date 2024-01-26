По словам журналиста, Манфред может подойти под систему «Спартака», но РПЛ и Эредивизи очень непохожие чемпионаты. Потому, по мнению Еруна Каптейнса, Угальде необходимо проделать большую работу для успешного выступления в составе «красно-белых».
«Угальде – талантливый молодой футболист, физически крепкий, забивной. Но адаптироваться в РПЛ ему будет непросто», - передает слова Каптейнса «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Угальде в ближайшее время должен пройти медицинское обследование, после которого игрок и «Спартак» подпишут трудовое соглашение.
Журналист De Telegraaf Каптейнс: Угальде будет непросто адаптироваться в РПЛ
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал возможный переход нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».
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