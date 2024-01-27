По информации источника, на данный момент московский ЦСКА прорабатывает различные нюансы, связанные с созданием второй команды. ЦСКА-2 существовал с 1992 по 2000 год и выступал во втором дивизионе страны.
Напомним, что недавно московский "Спартак" объявил о возрождении второй команды. Клуб со следующего сезона будет выступать во Второй Лиге. После 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. "Армейцы" сыграли вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы команда Владимира Федотова сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": ЦСКА планирует создать вторую команду
Московский ЦСКА планирует создать вторую команду, в составе которой будут выходить молодые игроки.
Фото: ПФК ЦСКА