По словам Дардана Шабанхаджая, он слышал о том, что в России красивые города и очень холодно. Австрийский нападающий добавил, что по его информации, Российская Премьер-Лига является сильным и конкурентным чемпионатом.
«Мы принимали во внимание всю ситуацию, но мне рассказывали о клубе и городе много хорошего. Так что это был важный момент для меня и моей семьи. Мои близкие знают, что я еду в хороший город и хороший клуб», - передает слова Шабанхаджая «Татар-информ».
По информации Transfermarkt, «Рубин» заплатил за австрийского нападающего порядка 1.2 миллиона евро.
Новичок "Рубина" Шабанхаджай: я еду в хороший город и хороший клуб
Новоиспеченный нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай высказался о своем переезде в российский клуб.
Фото: Sportida