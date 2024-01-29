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Новичок "Рубина" Шабанхаджай: я еду в хороший город и хороший клуб

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Новоиспеченный нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай высказался о своем переезде в российский клуб.
Фото: Sportida
По словам Дардана Шабанхаджая, он слышал о том, что в России красивые города и очень холодно. Австрийский нападающий добавил, что по его информации, Российская Премьер-Лига является сильным и конкурентным чемпионатом.

«Мы принимали во внимание всю ситуацию, но мне рассказывали о клубе и городе много хорошего. Так что это был важный момент для меня и моей семьи. Мои близкие знают, что я еду в хороший город и хороший клуб», - передает слова Шабанхаджая «Татар-информ».

По информации Transfermarkt, «Рубин» заплатил за австрийского нападающего порядка 1.2 миллиона евро.

Российские трансферы Рубин
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