По словам бывшего форварда «Локомотива» Дмитрия Булыкина, он считает правильным обсуждение и желание клубов платить большие деньги за футболистов.
Как сообщает Булыкин, от подобных сделок выигрывают все, даже спортивная школа, в которой начинал свой спортивный путь Дмитрий Скопинцев.
«У одних клубов покупают футболистов за хорошие деньги, а потом их продают дальше. Если у «Зенита» очень много денег, то они могут купить любого, а также пригласить к себе», - передает слова Булыкина «Чемпионатт».
Булыкин – о возможном трансфере Скопинцева в "Зенит": они могут купить любого
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал свой комментарий относительно возможного перехода Дмитрия Скопинцева из «Динамо» в «Зенит».
Фото: "Чемпионат"