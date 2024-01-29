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Булыкин – о возможном трансфере Скопинцева в "Зенит": они могут купить любого

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал свой комментарий относительно возможного перехода Дмитрия Скопинцева из «Динамо» в «Зенит».
Фото: "Чемпионат"
По словам бывшего форварда «Локомотива» Дмитрия Булыкина, он считает правильным обсуждение и желание клубов платить большие деньги за футболистов.

Как сообщает Булыкин, от подобных сделок выигрывают все, даже спортивная школа, в которой начинал свой спортивный путь Дмитрий Скопинцев.

«У одних клубов покупают футболистов за хорошие деньги, а потом их продают дальше. Если у «Зенита» очень много денег, то они могут купить любого, а также пригласить к себе», - передает слова Булыкина «Чемпионатт».

Булыкин Скопинцев Динамо Зенит Российские трансферы
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