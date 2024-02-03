Дублер Матвея Сафонова в "Краснодаре" Станислав Агкацев не покинет "быков" как минимум до лета. По данным источника, предложений по 22-летнему голкиперу "горожанам" не поступало.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вратарскую позицию в зимнее трансферное окно планирует усилить московский "Спартак".
На счету Станислава Агкацева лишь 45 минут в текущем сезоне РПЛ. Агкацев является основным вратарем "Краснодара" в Кубке России. В этом турнире на его счету 6 матчей, в 2-х из которых голкиперу удалось отстоять "на ноль".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Агкацев не уйдет из "Краснодара" зимой
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев не будет менять команду в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"