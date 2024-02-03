"Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной. Переговоров с РФС, насколько мне известно, тоже нет", - сказал Шох.
Ранее появилась информация о переговорах между федерациями футбола Казахстана и России на тему проведения товарищеского матча между сборными двух стран. Сообщалось, что игра должна состояться в июне 2024-го года.
Первый матч в текущем календарном году сборная России планирует провести против сборной Сербии. Игра должна состояться 21-го марта в Москве.
Источник: "Спорт 24"
Вице-президент Федерации футбола Казахстана: в графике игр нашей сборной матча с Россией нет
Вице-президент Федерации футбола Казахстана Рохус Шох опроверг слухи о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Казахстана.
Фото: официальный сайт Федерации Футбола Казахстана