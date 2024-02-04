Сегодня, 4-го февраля, появилась информация о том, что голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в московском "Спаратке", однако позже в "армейском" клубе заявили, что информация не соответствует действительности.
"Сейчас главное для Помазуна — получать игровую практику. Если "Спартак" предложит хорошую сумму за Илью, то ЦСКА может подумать. Но самый лучший для него вариант — уехать за границу, если это возможно, и получать игровое время там", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Помазун провел за "Урал" 22 матча, пропустил 32 мяча и оставил свои ворота "сухими" шесть раз. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего голкипера в 2,5 миллиона евро. "Урал" после 18-ти сыгранных туров занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы екатеринбургский клуб сыграет с "Ахматом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Масалитин: если "Спартак" предложит хорошую сумму за Помазуна, то ЦСКА может подумать
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА может продать Помазуна в "Спартак", если поступит хорошее предложение.
Фото: ФК "Урал"