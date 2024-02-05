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Бояринцев: если Абаскаль летом уйдёт, идеальный тренер для "Спартака" - Черчесов

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Экс-полузащитник "Спартака" и экс-наставник "Сокола" Денис Бояринцев ответил на вопрос об идеальном тренере для красно-белых.
Фото: РФС
- С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моем понимании идеальный для "Спартака" - Станислав Черчесов. И опыт побед, и дисциплина. Если Абаскаль уйдет летом - Саламыч очевидный вариант, - цитирует Бояринцева Sport24.

60-летний экс-голкипер московского "Спартака" и экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов с июля 2023 года находится без клуба после увольнения из венгерского "Ференцвароша". В своей карьере Черчесов выигрывал чемпионство и Кубок Польши с варшавской "Легией", является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Венгрии с "Ференцварошем" из Будапешта.

С июня 2007 года по август 2008 года Черчесов возглавлял московский "Спартак", с которым выиграл серебряные медали чемпионата России.

Спартак Бояринцев Абаскаль Черчесов
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