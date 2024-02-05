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Игрок "Крыльев Советов" Витюгов: на "Спартак" в России настраиваются чуть больше, чем на другие команды

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Игрок "Крыльев Советов" Максим Витюгов высказался о московском "Спартаке".
Фото: РПЛ
"На "Спартак" в России настраиваются чуть больше, чем, условно, на другие команды. На "Зенит" после нескольких чемпионств подряд есть некоторый настрой тоже. Это те игры, на которые не нужно себя как-то специально настраивать, потому что сам в голове всё понимаешь прекрасно", - приводит слова Витюгова Metaratings.

В текущем сезоне Витюгов провел за "Крылья Советов" 18 матчей и отметился одной голевой передачей. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков, "Зенит" располагается на втором месте с отставанием в два очка. После зимней паузы команды проведут очную встречу в рамках 19-го тура российского чемпионата.

Крылья Советов Витюгов Спартак
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