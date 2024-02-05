"Если появится какой-то отличный вариант, мы его обдумаем, но сейчас Рахманович сконцентрирован на подготовке к сезону. Зимой было несколько разговоров по поводу него с российскими клубами, но дело не дошло до конкретных предложений", - цитирует Ратковица "РБ Спорт".
В текущем сезоне Рахманович принял участие в 18-ти матчах "Крыльев Советов" и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего атакующего полузащитника в 2 миллиона евро. Напомним, что самарский клуб после 18-ти сыгранных туров занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на девять очков. Команда Игоря Осинькина выбыла из борьбы за Кубок России, заняв последнее место в группе.
Агент Рахмановича: зимой было несколько разговоров с российскими клубами, но без конкретики
Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о том, что зимой общался с российскими клубами по поводу перехода своего клиента Амара Рахмановича из "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"