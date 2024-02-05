"Учитывая тот состав, который сейчас есть у ЦСКА, Дивеев точно является ключевым игроком для армейцев. В этом сезоне центральная зона — главная проблема "красно-синих", поэтому потеря такой фигуры, как Дивеев, сильно сказалась на качестве игры команды. Конечно, Игорь тоже небезгрешен, что свойственно всем молодым футболистам, но он тот игрок, который необходим обороне ЦСКА", - заявил Чанов.
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го года. За трансфер центрального защитника "армейцы" заплатили "Уфе" 1.5 миллиона евро. Всю первую часть сезона Дивеев пропустил из-за травмы лодыжки. Ожидается, что футболист будет готов к первому матчу после рестарта чемпионата России против "Оренбурга".
В текущем розыгрыше РПЛ "армейцы" занимают 8-ю строчку в турнирной таблице. В активе ЦСКА 28 очков после 18-ти матчей.
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Чанов: Дивеев - ключевая фигура в ЦСКА. Его потеря сильно сказалась на качестве
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от возвращения в состав ЦСКА защитника Игоря Дивеева в весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"