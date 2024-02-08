Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о том, почему он не покинул пределы Российской Федерации весной 2022 года, как это сделал ряд иностранных футболистов.
По словам Кристофера, он не хотел торопиться и оставался спокоен, ведь если поспешить, то можно совершить безрассудный поступок. Мартинс добавил, что в Москве он чувствует себя безопасно и комфортно.
«Клуб постоянно разговаривал с нами и объяснял, что мы в безопасности. Для меня это было самым главным», - передает слова Мартинса «СЭ».
Игрок "Спартака" Мартинс – о том, почему остался в России весной 2022 года: объяснили, что мы в безопасности
Футболист «Спартака» Кристофер Мартинс поделился комментарием о том, почему он не стал покидать Россию весной 2022 года.
Фото: Sport24