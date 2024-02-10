"Думаю, что-то такое есть. Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию, пока нет игры в европейских турнирах: Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Для меня — это основная причина отсутствия прогресса", - цитирует Олича Sport24.
Напомним, что российские клубы отстранены от участия в европейских турнирах после начала СВО на территории Украины в 2022 году. Олич был главным тренером ЦСКА в 2021 году, а на данный момент является ассистентом главного тренера в сборной Хорватии. После 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Экс-тренер ЦСКА Олич: европейским игрокам не интересно приезжать в Россию, пока нет игры в европейских турнирах
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о состоянии футбола в России.
Фото: ПФК ЦСКА