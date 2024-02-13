- Ду Кейрос ушёл из "Зенита", потому что ему не хватает игровых качеств для этой команды. Это совершенно нормально. Мне кажется, что частая смена бразильцев в "Зените" - нормальное явление. Тренеры выяснили, что они не соответствуют уровню команды. В смене бразильцев в "Зените" виноваты те, кто привёл их в клуб, - передаёт слова Петржелы "Чемпионат".
12 февраля официальный телеграм-канал петербургского "Зенита" объявил о переходе в бразильский "Гремио" на правах аренды до конца 2024 года 24-летнего полузащитника Ду Кейроса. Бразильский хавбек перешёл к сине-бело-голубым из "Коринтианса" в июле 2023 года. На его счету в текущем сезоне 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и 1 забитый гол в Кубке России.
Петржела: частая смена бразильцев в "Зените" - нормальное явление. В этом виноваты те, кто привёл их в клуб
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал переход на правах аренды в "Гремио" полузащитника Ду Кейроса.
Фото: ФК "Зенит"