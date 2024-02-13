- Не читаю интервью Смородской. Рада, что она уже отошла от новогодних праздников ко Дню святого Валентина. Из серьёзного помню лишь, как она назвала "Спартак" расистами за то, что не преклоняли колено. Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на Первый канал в "Давай поженимся", - передаёт слова Салиховой "Чемпионат".
Ранее экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская критически высказалась о жене экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой. В частности, Смородская упрекнула Салихову в том, что она критикует в СМИ всех и вся, обсуждая не только московский "Спартак", но и всех подряд, включая саму Смородскую.
Смородская: Зарема - никакая не женщина в футболе. Жена президента клуба решила, что может выступать с критикой в СМИ
Зарема Салихова: женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Смородская вспоминает меня
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на критику со стороны экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской.
Фото: ТАСС