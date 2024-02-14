"То, что он осуждён на шесть лет, это, конечно, не самая приятная история как для клуба, так и для самого Промеса. У Промеса действующий контракт. В этом контракте наверняка есть пункт, который клуб вправе к Промесу применить за правонарушение. В этом должны разбираться в первую очередь адвокаты. Но со всех точек зрения это бросает очень нехорошую тень на футбольный клуб "Спартак", - сказал Радимов.
Напомним, нидерландский суд приговорил футболиста "Спартака" Квинси Промеса к 6-ти годам тюрьмы за создание наркокартеля и контрабанду крупной партии наркотиков. Игрок может быть арестован, если приедет в одну из стран, у которой с Нидерландами подписан договор об экстрадиции. Адвокаты игрока уже заявили, что собираются обжаловать приговор.
Контракт Квинси Промеса со "Спартаком" действует до лета 2024-го года. В первой части сезона 32-летний вингер записал на свой счет 6+6 в 17-ти матчах РПЛ по системе гол+пас.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: ситуация с Промесом бросает тень на весь "Спартак"
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов высказался о проблемах форварда "Спартака" Квинси Промеса с законом.
Фото: официальный сайт РПЛ