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Пономарев: "Динамо" и ЦСКА подтянутся. Не удивлюсь, если "Зенита" не будет в тройке

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказал предположение о распределении мест в РПЛ перед стартом весенней части сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Зенит" понабрал бразильцев себе уже человек девять. Я слышал, что там бунт начинается, не хотят тренироваться как положено, видите ли они устают. "Зенит" сейчас покатится, скатится ещё ниже! "Краснодар" останется на своём месте, но ещё ЦСКА и "Динамо" подтянутся. Вообще нисколько не удивлюсь, если "Зенита" даже в тройке не будет", - сказал Пономарев.

В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили три футболиста из Бразилии: Нино ("Флуминенсе"), Артур ("Палмейрас") и Педро ("Коринтианс"). По итогам первой части сезона "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. В активе "сине-бело-голубых" 36 очков в 18-ти матчах.

Московское "Динамо" перед стартом весенней части чемпионата располагается на 3-й строчке, на расстоянии 4-х очков от "Зенита". ЦСКА набрал 28 очков в 18-ти турах и занимает 8-е место.

Источник: "legalbet"

ЦСКА Динамо Краснодар Зенит Пономарев
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