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Ловчев: Абаскаль — первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то!

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Экс-футболист “Спартака” Евгений Ловчев высказался о словах главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля касаемо двух левоногих центральных защитников в стартовом составе команды.
Фото: ФК "Спартак"
– Абаскаль — первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то! Нашел чем оправдываться! Вместо того, чтобы защиту научить играть, он дурдом рассказывает

Ранее главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль заявил о том, что вариант, при котором оба левоногих центральных защитника (Георгий Джикия и Срджан Бабич) будут играть в стартовом составе команды, не рассматривается.

Напомним, действующий контракт Джикии со “Спартаком” истекает летом. По словам Вадима Шпинева, агента игрока, Георгий не останется в стане красно-белых, пока главным тренером будет Гильермо Абаскаль.

Источник: Sport24

Спартак Абаскаль Ловчев Джикия Бабич
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