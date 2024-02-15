– Абаскаль — первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то! Нашел чем оправдываться! Вместо того, чтобы защиту научить играть, он дурдом рассказывает
Ранее главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль заявил о том, что вариант, при котором оба левоногих центральных защитника (Георгий Джикия и Срджан Бабич) будут играть в стартовом составе команды, не рассматривается.
Напомним, действующий контракт Джикии со “Спартаком” истекает летом. По словам Вадима Шпинева, агента игрока, Георгий не останется в стане красно-белых, пока главным тренером будет Гильермо Абаскаль.
Источник: Sport24
Ловчев: Абаскаль — первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то!
Экс-футболист “Спартака” Евгений Ловчев высказался о словах главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля касаемо двух левоногих центральных защитников в стартовом составе команды.
Фото: ФК "Спартак"