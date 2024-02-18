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Тимощук - о бразильских новичках "Зенита": у них еще есть время для адаптации. Мы их поддерживаем со всех сторон

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Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мыслями об адаптации в клубе нападающего Педро, вингера Артура и защитника Нино.
Фото: ФК "Зенит"
- Ребята молодые, но у них еще есть время для адаптации. Хотя можно сказать, они адаптируются быстро, но все равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Им еще нужно до конца влиться в коллектив, почувствовать уверенность. Но, повторюсь, времени для этого у них еще достаточно. Мы их поддерживаем со всех сторон.

Напомним, в нынешнее зимнее трансферное окно состав действующего чемпиона России "Зенита" пополнил центральный защитник "Флумененсе" Нино, вингер "Коринтианса" Педро и фланговый форвард "Палмейраса" Артур.

По итогам первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги "сине-бело-голубые" набрали 36 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны на данный момент "Краснодар", набравший 38 баллов.

Источник: "Известия"

Тимощук Зенит Педро Артур Нино
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