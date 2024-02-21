Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном возвращении спиртных напитков на стадионы. По словам Мостового, нужно разрешить и пиво, и вино, так как он не видит ничего плохого в небольшом количестве алкоголя.
Мостовой добавил, что пока он не видит реальных продвижений в сторону снятия запрета на продажу пива на стадионах. Александр считает, если болельщик захочется напиться, то он может сделать это и дома.
«Умеренное количество спиртного может положительно повлиять на восприятие российского футбола болельщиками. Выпив пива, они будут воспринимать РПЛ как Ла Лигу, потому что настроение улучшится и будет меньше вопросов к низким скоростям и качеству футбола», - передает слова Мостового «РБ Спорт».
Мостовой: болельщики будут воспринимать РПЛ как Ла Лигу, если выпьют пива
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
Фото: "Матч ТВ"