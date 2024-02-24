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Камоцци - о переходе Угальде в "Спартак": им нужен такой игрок, его не хватало

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о переходе Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде точно поможет "Спартаку" во второй части РПЛ. Им нужен такой игрок, его не хватало", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, что Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Абаскаля сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Камоцци Угальде
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