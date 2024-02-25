— Всегда верю в то, что “Спартак” может одержать победу. И в матче с “Зенитом” тоже. Команда сыграет с горячим сердцем и холодной головой для всех болельщиков
Отметим, что матч между петербургским “Зенитом” и московским “Спартаком” будет проведен в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Он пройдет второго марта. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
Источник: “Матч ТВ”
Камоцци: верю в то, что “Спартак” может одержать победу над “Зенитом”
Бывший советник руководства московского “Спартака” Франко Камоцци высказался о предстоящем поединке красно-белых с петербургским “Зенитом”.
Фото: "Матч ТВ"