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Агент: Кайо работает над тем, чтобы быть готовым к началу чемпионата

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Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес рассказал о готовности своего клиента к весенней части РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
"Надеемся, что Кайо будет готов к началу чемпионата. Он работает над этим", - приводит слова агента "Чемпионат".

Кайо, выступающий на позиции центрального защитника, играет за "Краснодар" с июля 2019 года. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел за "быков" 7 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым голом. Остальные игры футболист был вынужден пропустить из-за травмы плеча, полученной в 6-м туре РПЛ против "Факела" (0:0).

Кайо Краснодар
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