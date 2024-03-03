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Угальде: "Аякс" и "Фейеноорд" не особо отличаются от "Зенита"

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Новичок "Спартака" Манфред Угальде сравнил лучшие клубы чемпионата Нидерландов с петербургским "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"
- Честно признаться, не вижу большой разницы, потому что "Зенит" сегодня играл хорошо, у них много качественных игроков. "Аякс" и "Фейеноорд" не особо отличаются от "Зенита"... Тяжело сравнить скорости и технику игроков в Нидерландах и России, но я не увидел большой разницы.

Напомним, 21-летний центральный нападающий Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" в это зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом костариканца был нидерландский "Твенте", за который он провел 84 матча, забил 22 гола и отдал 14 голевых передач.

Вчера, 2 марта, "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Зенитом" в матче 19-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:0. Отметим, что Угальде был назван лучшим игроком этой встречи.

Источник: Metaratings

Угальде Спартак Зенит Аякс Фейеноорд
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