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Смородская - о возможном переходе Антона Миранчука в "Нант": это будет неплохим продолжением карьеры

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможный переход Антона Миранчука в "Нант".
Фото: ФК "Локомотив"
"Будет ли это хорошим для Миранчука продолжением карьеры? Ну, не то, чтобы очень хорошим, но неплохим. Так что пусть себя попробует. Интересно ли будет понаблюдать за ним? Да", - цитирует Смородскую "ВсёПроСпорт".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что французский "Нант" заинтересован в переходе Антона Миранчука и стороны уже находятся в диалоге. В текущем сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 25 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт Антона с российским клубом истекает по окончании текущего сезона.

Локомотив Миранчук Ан Смородская
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