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Камоцци: Россия не будет фаворитом в матче с Сербией

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Экс-советник Леонида Федуна в бытность владельцем московского "Спартака" Франко Камоцци отказался называть фаворита в матче между сборными России и Сербии.
Фото: РФС
"Сейчас у Сербии собралась действительно сильная команда, много футболистов из европейских топ-лиг. Думаю, сборная России не будет фаворитом в товарищеском матче с Сербией, но сказать, кто точно выиграет, нельзя. В любом случае это будет интересная игра", - сказал Камоцци.

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Сербии 21-го марта в Москве, а 25-го соперником станет Парагвай. Сербия будет первым европейским соперником россиян с 2021-го года, когда подопечные Валерия Карпина проиграли Хорватии в выездном матче квалификации к чемпионату Мира 2022 в Катаре.

В сборную Сербии на матч с Россией, помимо прочих, получили вызов форвард "Ювентуса" Душан Влахович, защитник "Зенита" Страхиня Эракович и латераль ЦСКА Милан Гайич.

Источник: "РБ Спорт"

Камоцци Сборная России Сборная Сербии
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