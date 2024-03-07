Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением о текущей ситуации в чемпионской гонке в рамках Российской Премьер-Лиги. По словам Гладилина, для него ничья в матче «Спартака» и «Зенита» (0:0) не стала сенсацией, а потеря очков «Краснодара» в противостоянии с «Рубином» (1:1) была неожиданностью, так как он ожидал увидеть победу «быков».
«У «Зенита» много хороших футболистов, но нет поставленной игры. Пока Семак не может разобраться с костяком команды, потому что много классных исполнителей. Кого он выпустит на игру с «Уралом», вопрос сложный. Поэтому возможна потеря очков», - передает слова Гладилина «Евро-футбол.Ру».
Гладилин: "Зенит" может потерять очки в матче против "Урала"
Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о чемпионской гонке и игре «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "РИА Новости"