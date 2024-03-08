– Сердар – значимая фигура для Ирана, для всех наших игроков. Для меня лично он пример, – приводит слова Горбани “Чемпионат”.
Сердар Азмун ранее выступал в чемпионате России по футболу. Он играл за такие команды, как “Ростов”, “Рубин” и “Зенит”. Сейчас иранский форвард принадлежит “Байеру”, но на правах аренды играет за “Рому”.
Напомним, иранец Мохаммад Горбани стал игроком “Оренбурга” минувшей зимой.
Футболист “Оренбурга” Горбани: Азмун – значимая фигура для Ирана
Новичок “Оренбурга” Мохаммад Горбани высказался о форварде “Ромы” Сердаре Азмуне.
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