"Виктор точно не боится конкуренции, потому что конкуренция — это нормальное явление в футболе. Только в ней можно прибавлять и становиться лучше. Умар Сако — достойный конкурент, но Витя также будет показывать свой максимум. А там уже всё отдаётся на волю Валерия Карпина", - цитирует Железнякова "РБ Спорт".
Умар Сако перешел в "Ростов" в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Арды" до конца текущего сезона. Игрок дебютировал за клуб в матче 19-го тура с "Крыльями Советов" и провел на поле все 90 минут. Мелёхин в сезоне-2023/2024 принял участие в 19-ти играх южан и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего центрального защитника в 3,5 миллионов евро. Команда Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 24 очка.
Агент Мелёхина: Умар Сако - достойный конкурент, но Витя также будет показывать свой максимум
Агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника "Ростова" Виктора Мелёхина, прокомментировал конкуренцию своего клиента с новичком Умаром Сако.
Фото: ФК "Ростов"