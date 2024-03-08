"Ментальность - это одна из вещей, над которой мы работаем. Улучшаем результаты. Нам надо пытаться контролировать игру, даже если против нас выходит сильный соперник", - цитирует Лаксальта "СЭ".
После 19-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с отставанием от лидера на два очка. Команда Марцела Лички одержала победу над командой Сергея Семака в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0.
Защитник "Динамо" Лаксальт: ментальность - это одна из вещей, над которой мы работаем
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт рассказал о том, что команда работает над ментальностью.
Фото: ФК "Динамо"