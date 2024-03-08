"Участие в чемпионской гонке для "Краснодара" зависит от их силы духа. Все будет зависеть от их характера, как они смогут пережить этот надлом в рестарте чемпионата. Ничья и поражение, когда ты идешь первым в таблице - это больно. Но "Зениту" для начала надо выиграть завтра у "Урала" в Екатеринбурге, что тоже может стать проблемой. Команда Семака сейчас не так хороша, чтобы всех разносить. "Краснодару" повезет, если питерцы завтра не обыграют "Урал", но тогда появляется шанс у "Динамо", - сказал Червиченко.
Лидер текущего сезона РПЛ "Краснодар" уступил на выезде "Ростову" в рамках 20-го тура чемпионата страны. В первых 2-х матчах после возобновления сезона "быки" набрали 1 очко. Санкт-петербургский "Зенит" отстает от "Краснодара" на 2 очка, но имеет возможность подняться на 1-ю строчку в таблице, если обыграет на выезде в Екатеринбурге "Урал".
Матч 19-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" завершился безголевой ничьей. На 2 очка от "Зенита" отстает московское "Динамо", которое уверенно переиграло "Локомотив" в 19-м туре, а на ближайших выходных примет на своем поле "Ахмат".
Источник: "Матч ТВ"
Червиченко: "Краснодару" повезет, если "Зенит" завтра не обыграет "Урал", но тогда появляется шанс у "Динамо"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в весенней части чемпионата России.
Фото: официальный сайт "Зенита"