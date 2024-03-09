— Все проходило так, как мы и ожидали, как готовились. Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства, – приводит слова Глебова “РБ Спорт”.
Напомним, “Ростов” и “Краснодар” 8 марта сыграли в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове. Она завершилась победой хозяев. Подопечные Валерия Карпина одолели лидера сезона РПЛ со счетом 2:1.
Глебов – о победе над “Краснодаром”: не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства
Полузащитник “Ростова” Данил Глебов прокомментировал победу над “Краснодаром” (1:0) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"