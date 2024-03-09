— Считаю, что мне много над чем надо работать, есть слабые места. Улучшать себя — бесконечный процесс. В этом сезоне я ошибался.
Ранее Виталий Кафанов заявил, что “Сафонов – настоящий мужик в воротах”. По словам специалиста, в текущем сезоне у Матвея практически нет слабых мест.
Напомним, в нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 20 матчах “Краснодара”. В восьми играх российский голкипер сохранил ворота “сухими”. В общей сложности он пропустил 15 мячей.
Источник: “Матч ТВ”
Матвей Сафонов: считаю, что мне много над чем надо работать, есть слабые места
Голкипер “Краснодара” Матвей Сафонов отреагировал на похвалу со стороны тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова.
Фото: ФК "Краснодар"